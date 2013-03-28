Fitch сомневается, что Газпром сделает Украине скидку на газ

Российский газовый монополист «Газпром» вряд ли в ближайшее время согласится на существенные ценовые уступки для НАК «Нафтогаз Украины», поскольку спотовая цена на природный газ в Европе на фоне сохранения холодной погоды остается высокой. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

«Мнение Fitch подкрепляется недавними заявлениями председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цены для Украины являются довольно умеренными по сравнению с текущими спотовыми ценами в Европе. Поэтому агентство полагает, что перспективы подписания нового соглашения по ценам на газ между «Газпромом» и «Нафтогазом» в настоящее время ограничены, если только Украина не пойдет на существенные уступки», - сказано в сообщении агентства.

При этом Fitch по-прежнему расценивает финансовые позиции и ликвидность «Нафтогаза» как очень слабые. «Недавно «Нафтогаз» объявил о соглашениях на разработку месторождений сланцевого газа с Royal Dutch Shell и на строительство завода СПГ с одним западным партнером, что потенциально является позитивным для профиля бизнеса компании, по мере того как Украина стремится диверсифицировать источники получения газа, сконцентрированные в России. Однако для осуществления этих проектов потребуется несколько лет. Как следствие, агентство не учитывает их в качестве позитивного фактора в прогнозах по «Нафтогазу», - отмечают в Fitch.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

Отметим также, что 25 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ, заявил, что Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Вместе с тем, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.