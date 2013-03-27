В Луганской области мужчина поджег себя, услышав, что ему отрежут электричество

Во вторник, 26 марта, в два часа дня в дежурную часть Старобельского райотдела милиции (Старобельский район, Луганская область) поступило сообщение от работника местной РЭС о том, что в поселке Бутово Старобельского района мужчина возле своего дома облился жидкостью и поджег себя.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа райотдела, сотрудники ГСЧС и скорой помощи. На месте происшествия сотрудники милиции установили, что работники РЭС прибыли по данному адресу для составления акта по факту хищения электроэнергии и дальнейшего отключения электричества. Выслушав требования работников РЭС, 62-летний хозяин дома облился горючей жидкостью, предположительно бензином, и поджег себя.

Потерпевший с ожогами шеи, грудной клетки, живота и обеих кистей 1-2 степени госпитализирован в реанимационное отделение Старобельской районной больницы.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований, проводится дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Луганске из-за нерешенного вопроса с арендованным автомобилем мужчина совершил акт самосожжения, в результате чего был доставлен в Луганскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.