Херсонские каракурты стали агрессивнее - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области.

Как объяснено в сообщении, в июле-августе самки каракуртов откладывают яйца, преимущественно в огородах, на посевах бахчевых культур. Именно в таких местах, в основном, и случаются укусы каракуртами.

В частности, за последние три дня сразу трое жителей Херсонской области были госпитализированы с диагнозом "укус неустановленного насекомого" и симптоматикой, похожей на последствия укуса каракурта.

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Так, 26 июля в 21.06 в реанимационное отделение Великоалександровской районной больницы была госпитализирована 31-летняя жительница села Архангельское Высокопольского района с диагнозом "укус неизвестного насекомого".

Симптоматика у пострадавшей похожа на укус каракурта. Происшествие произошло на приусадебном участке. В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении, состояние - средней тяжести, проводится симптоматическое лечение.

27 июля в Каховской районной больнице госпитализировали ребенка, 2012 года рождения, с диагнозом "укус неизвестного насекомого". Ребенок находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести.

А 28 июля в 23:57 в Великоалександровскую райбольницу была госпитализирована 25-летняя жительница села Белоусово с диагнозом "укус неизвестного насекомого". При этом симптоматика после укуса похожа на реакцию организма на яд каракурта.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести, проводится симптоматическое лечение.

Справка УНИАН. Пауки-каракурты распространены на юге Украины, возле Азовского моря. В Херсонской области каракурт обнаружен на Кинбурнской косе, Соленоозерном участке, острове Джарылгач, побережье поселков Голубое и Железный порт, а также встречается в Херсоне - в районе Таврического жилмассива и Киндийского микрорайона.

Самка каракурта имеет величину 10-20 мм, а самец - 4-7 мм. У самца и самки тело черное, на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. На животных и человека каракурт не нападает, если его не беспокоить. Укус самки может быть смертельным для человека, но самец опасности для человека не представляет, так как не может прокусить человеческую кожу. Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

По данным Херсонской областной СЭС, пострадавшие от укуса каракуртов попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, с высоким артериальным давлением и аллергическими реакциями организма. После укуса на коже появляется маленькое красное пятнышко, быстро тускнеет. Человек чувствует жгучую боль, которая за 15-30 минут распространяется по всему телу. Возникает боль в области живота, слюноотделение и потоотделение, нарушение работы сердца, затруднение дыхания.

Специальная противокаракуртовая сыворотка не всегда доступна, поэтому специалисты советуют не позднее чем за 2 минуты после укуса прижечь пораженное место спичкой - горящий огонь разрушает яд. Рекомендуется много пить чая, молока, марганцовки. В тяжелых случаях при отсутствии медицинской помощи, через 1-2 дня после укуса может наступить смерть.