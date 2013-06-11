В Карпатах гадюки атакуют людей, есть жертвы

На змею Марина наступила в лесу, метрах в двадцати от дома: старшие братья послали девочку за водой. Она не смогла открутить кран во дворе, поэтому побежала к лесному источнику. Говорит, только и успела увидеть хвост в траве, сообщает ТСН.

Горцы не преувеличивают, говорят лесники. То, что змей в этом году в Карпатах развелось, прежде всего объясняют стремительным потеплением после затяжной зимы. Для людей угрозу представляет только гадюка обыкновенная. "Если вы ее увидели, лучше остановитесь. Пусть она себе проходит, куда ей нужно. Если вы на отдыхе, прежде чем постелить покрывало, посмотрите, нет ли гнезда", - отметил Игорь Скочеляс, главный лесничий государственного предприятия "Коломыйское лесное хозяйство". Врачи также советуют ни в коем случае не прибегать к самолечению. Можно прикрыть место укуса стерильным бинтом, обездвижить конечность, зафиксировав ее, чтобы яд через кровь не разносился по организму, и немедленно ехать в больницу. Ведь первую медицинскую помощь желательно получить не позже, чем через час после нападения змеи