На "Новой волне-2013" в Юрмале победил кубинец

Как передает ИТАР-ТАСС, победа и главный денежный приз - 50 тыс евро - получил певец с Кубы Роберто Кел Торрес. Второе место и 30 тыс евро достались Саломе Катамадзе из Грузии, третье и 20 тыс евро - исполнителю из Вьетнама Вину Хуату.

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Один из основателей конкурса композитор Игорь Крутой во время пресс-конференции отметил, что в этом году состав участников был самым сильным за все 12 лет существования фестиваля. "Мы их скрупулезно выбирали, и как они будут смотреться все вместе на сцене", - подчеркнул он. "Чувствовалось, что конкурсанты "Новой волны" волновались, исполняя перед жюри и зрителями песни вживую. На третий- четвертый день они раскрепостились", - добавил он и напомнил, что впервые все участники выступали без фонограммы. "Выступление не под фонограмму - это нормальный, европейский стандарт", - указал Крутой.

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который пришел на смену всесоюзному фестивалю "Юрмала", традиционно проходит на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари". В этом году в нем приняли участие 16 исполнителей из 12 стран мира. В первый из трех конкурсных дней исполнялись мировые хиты, во второй - хит своей страны, а в третий день представили зрителям и членам жюри песню, написанную специально для музыкального смотра. В составе жюри конкурса Игорь Крутой, Тото Кутуньо, Валерия, Лайма Вайкуле, Константин и Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и Юрий Антонов.