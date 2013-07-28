В Ивано-Франковске вместе помолились верующие трех конфессий

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня у памятника Первой украинской церкви в Ивано-Франковске священники Украинской греко-католической, Украинской православной Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церквей собрались на общую молитву за Украину и украинский народ.

Возглавил Божественную литургию митрополит Ивано-Франковский и Галицкий УАПЦ Андрей.

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В своих проповедях священнослужители призвали к единству церкви, которую ввел князь Владимир в 988 году, и помнить, что украинская церковь началась с киевских холмов.

На литургии присутствовали заместитель председателя облгосадминистрации Роман Иваницкий, заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Верес, представители общественных организаций, народные депутаты предыдущих созывов.