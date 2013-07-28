Филарет верит, что единая Поместная церковь будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава УПК КП сказал во время молебна на Владимирской горе по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси, обращаясь к верующим и священнослужителям.

Филарет отметил, что на протяжении нескольких дней вся Украина празднует эту важную дату, и в праздновании юбилея есть одна характерная черта — это то, что государство и церковь празднуют вместе.

Другая важна черта, по словам Филарета, заключается в том, что все христианские церкви также празднуют 1025-летие Крещения Киевской Руси вместе.

«Но вчера здесь был совершен молебен для чиновников и государственных деятелей, а сегодня Киевский патриархат совершает молебен для украинского народа и украинской интеллигенции, и в этом наша особенность», - сказал Филарет.

«Хотя сегодня наши церкви разъединены, но мы твердо верим, что недалеко то время, когда все православные церкви объединятся в одну украинскую Поместную православную церковь», - добавил он.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины также отметил, что 27 июля во время выступления на Торжественной Академии, посвященной 1025-летию Крещения Руси, Президент Украины Виктор Янукович призвал православных к единению, что является очень важным.

По словам Филарета, Янукович подчеркнул, что не допустит вмешательства иностранных центров не только во внутренние дела Украины, но и в церковь, что также является очень важным.

Глава УПЦ КП также призвал православных не враждовать между собой.