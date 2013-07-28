Филарет объяснил, почему ходит без охраны

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что ходит без охраны, потому что возлагает надежду на Бога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава УПЦ КП сказал, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему он сегодня на мероприятити по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси без охраны.

«Я всегда всю жизнь свою хожу без охраны, возлагаю надежду на Бога, а не на охрану. Мы идем к людям. И разве нас от людей нужно охранять? Не от людей. Поэтому охрана не нужна», - сказал Филарет.