Милиция назвала главную версию покушения на мэра Феодосии

Начальник Крымского управления МВД Михаил Слепанев считает разбойное нападение с целью завладения имуществом основной версией покушения на мэра Феодосии Александра Бартенева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Слепанев сообщил сегодня на экстренном брифинге в Симферополе.

«Есть ряд версий: коммерческая, профессиональная деятельность, месть. Мы склоняемся к версии разбойного нападения», - сказал главный милиционер Крыма.

Слепанев сообщил также подробности происшествия: по версии милиции, преступник догнал Бартенева, когда тот зашел в подъезд пятиэтажки, возвратившись ночью с работы. Выстрелил в спину, после чего между мужчинами завязалась борьба. Они в буквальном смысле выкатились из подъезда, затем нападавший убежал, прихватив с собой барсетку с деньгами и документами мэра. Милиция уже нашла сумку Бартенева без денег, документы не взяли.

На мэра напал мужчина среднего роста плотного телосложения. Другие приметы Слепанев не сообщил.

Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по факту совершенного сегодня ночью покушения на мэра Феодосии Александра Бартенева.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкции которых - до 15 лет тюрьмы.

В 1.50 мэр Феодосии попал в больницу. "Выстрел в спину производен в подъезде его дома из обреза одноствольного ружья. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении Феодосийской горбольницы. У больницы выставлена охрана", - говорится в пресс-релизе.

Бартеневу 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.