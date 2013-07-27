Москаль: В Крыму ежегодно убивают по мэру

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль констатирует, что с 2010 года совершено 5 покушений на мэров крымских городов.

«В продолжение темы о так называемом «разбойном нападении» на мэра Феодосии Бартенева приведу небольшую статистику - начиная с 2010 года, ежегодно в Крыму умирает по одному мэру», - заявил Москаль, комментируя уверенность крымской милиции в том, что покушение на мэра Феодосии совершено ради завладения его барсеткой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, депутат напоминает, что «в 2010 году был убит мэр Новофедоровки (западное побережье) Игорь Колодяжный. В него выпустили 14 пуль из автомата;

2011 год - выстрелом в сердце из охотничьего ружья был убит мэр Веселого (восточное побережье) Игорь Юшко;

2012 год - с третьего этажа неврологического отделения больницы им. Семашко был выброшен мэр Малого Маяка (там самая дорогая земля в Крыму) Леонид Малик. До того его безуспешно прессовали уголовными делами - ничего не могли сделать;

2013 год - из автомата был расстрелян мэр Симеиза Кирилл Костенко;

2013 год - сегодня был расстрелян мэр Феодосии ».

«Неужели кто-то в здравом смысле не увидит здесь тенденцию и будет что-то бормотать о разбое ради завладения какой-то барсеткой?, - отмечает Москаль. - Но начальник крымской милиции продолжает упрямо говорить о разбое как основном мотиве покушения, чем «топит сам себя».

«На период курортного сезона в Крыму всегда вводится план охраны общественного порядка для обеспечения личной и имущественной безопасности граждан. МВД для этого выделяет дополнительные силы (по крайней мере раньше выделяли). Так пусть господин Слепанев теперь объяснит, почему этот план не сработал не то что в отношении простых граждан, но и даже в отношении мэра? Тем более, что сегодня - День города, в Феодосию съехались довольно много почетных гостей, нардепов и др. Как в такой ситуации бандиты могли спокойно разгуливать с обрезом? Если уже напали с разбоем на мэра, то выходит, что Слепанев признал, что милиция ничего не делала? Не нужно всех граждан держать за дураков», - подчеркивает Москаль.

Как сообщал УНИАН, милиция открыла производство по факту совершенного сегодня ночью покушения на мэра Феодосии Александра Бартенева.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкции которых - до 15 лет тюрьмы.

Бартенев дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

Сегодня на экстренном брифинге в Симферополе начальник Крымского управления МВД Михаил Слепанев заявил, что считает разбойное нападение с целью завладения имуществом основной версией покушения на мэра Феодосии.

«Есть ряд версий: коммерческая, профессиональная деятельность, месть. Мы склоняемся к версии разбойного нападения», - сказал главный милиционер Крыма.

Слепанев сообщил также подробности происшествия: по версии милиции, преступник догнал Бартенева, когда тот зашел в подъезд пятиэтажки, возвратившись ночью с работы. Выстрелил в спину, после чего между мужчинами завязалась борьба. Они в буквальном смысле выкатились из подъезда, затем нападавший убежал, прихватив с собой барсетку с деньгами и документами мэра. Милиция уже нашла сумку Бартенева без денег, документы вор не взял.