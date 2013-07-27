В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение в регионе на вторую половину сегодняшнего дня из-за ожидаемого резкого ухудшения погоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, синоптики прогнозируют на полуострове местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20 метров в секунду.

"Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время грозы и сильного ветра. Особое внимание во время непогоды обращайте на безопасность детей. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 101", - говорится в пресс-релизе.