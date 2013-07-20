В Крыму на завтра объявлено штормовое предупреждение
15:46, 20 июля 2013Общество
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Крымское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на полуострове на воскресенье, 21 июля, из-за ожидаемого ухудшения погоды.
Нужно быть крайне осторожными на дорогах
Как сообщает пресс-служба управления, синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.
«Нужно быть крайне осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от прогулок в горно-лесной местности. Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, не купайтесь. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и телефонной связью», - говорится в пресс-релизе.
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