В Крыму на завтра объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает пресс-служба управления, синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

«Нужно быть крайне осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от прогулок в горно-лесной местности. Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, не купайтесь. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и телефонной связью», - говорится в пресс-релизе.