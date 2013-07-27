Сегодня исполняется 11 лет Скныловской трагедии

Сегодня исполняется 11 лет со дня Скныловской трагедии. 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылова на зрителей, пришедших понаблюдать за авиашоу, обрушился истребитель Су-27УБ. 77 человек погибли на месте. Из них – 28 детей. В числе пострадавших – около пятисот человек.

Газета «Сегодня» разыскала участников трагедии, которые, потеряв родных и близких, пытаются приспособиться к новым условиям: «без них», без финансовой помощи государства и даже без надлежащего им по праву статуса потерпевших.

Насте Михно, на глазах которой погибли мама Таня и отец Сергей, скоро исполниться шестнадцать. «У нас все по-старому, учусь в школе, перешла в 11-ый класс, этим летом уже определюсь с выбором профессии. Как и раньше, занимаюсь танцами, и, вероятно, продолжу в этом направлении. Воспитывает меня бабушка Нина Ивановна вместе с дедом. Они не работают, поэтому живем за счет пенсий. Мне выплачивают 1200 гривен в месяц – сильно на такие деньги не разживешься. А помощи от государства не получаем. Зато у меня много друзей, которые всячески поддерживают. Вот только про трагедию вспоминать не люблю. Это страшно и никогда не забудется», – рассказала Настя.

«Не надо нас беспокоить, пожалуйста», – с болью отвечает на расспросы Иван Куц, у которого в день трагедии погибли сын Андрей и дочь Зоряна. «Прошло 11 лет, а вы все также интересуетесь, насколько крепко зажили наши раны. Жизнь разделилась надвое – до и после трагедии. Есть друзья, но детей никто не заменит. Вот сейчас я еду в Скнылов, на место падения самолета будем убирать нашу часовню и памятники погибшим».

«Со дня трагедии единственное наше с женой развлечение – съездить на могилу детей в село Старичи, где они похоронены. Часто ходим в церковь, иногда ездим по святым местам, на Прощу. И больше ничего… Я уж совсем поседел. Жена держится немного лучше, но школу, которой она отдала лучшие годы жизни – не вернулась. Тяжело работать с детьми. Я бросил армию, устроился сторожем на частной фирме. Никакой помощи мы не получаем. Да мне и не надо, а вот Настя Михно, ей на следующий год поступать, нужна. Почему государство не дает льгот потерпевшим, хотя бы детям?», – спрашивает Иван Куц.

Братьев Остапа и Олега Хмиль, потерявших на Скнылове бабушку и маму, которая накрыла своим телом младшего сына, воспитывает тетя.

«Даже не знаю, могу ли я рассуждать на эту тему», – говорит Анна Борисовна, заменившая братьям мать. «Старший Олег продолжает учебу в «Политехе», закончил четвертый курс, получил диплом бакалавра. Обучение платное, стараемся вытянуть, как можем. Остап перешел в восьмой класс, раньше увлекался футболом, но здоровье не позволяет – у обоих сыновей очень сильно упало зрение. Теперь Остап больше занят компьютером. Недавно он отдыхал в Ялте, по путевке, которую выдала школа. Со дня трагедии парни так и ни разу не появились на аэродроме – не знаю, как будет в этом году. А в остальном у мальчиков – все нормально», – добавила Анна Борисовна.

Все, кто имеет отношение к Скныловской трагедии, поддерживают тесные связи между собой, помогают, как могут, но распространяться про пережитое не желают. «Слишком больно и никому не нужно. Про нас вспоминают только раз в году, выходит, у нас – свое горе, у вас – своя жизнь», – подвела черту Михайлина Куц.