Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии

Сегодня во Львове почтили память погибших в результате авиакатастрофы во время авиашоу (фото) на Скниловском аэродроме.

Как передает корреспондент УНИАН, 27 июля, в девятую годовщину Скниловской трагедии, в часовне возле аэродрома состоялась поминальная панихида по жертвам катастрофы. Участие в общей молитве и реквиеме памяти приняли представители духовенства, общественных организаций, местной власти, жители Львова, друзья и родственники жертв. Большинство из них держали фотографии погибших.

После панихиды, которую отправили священники трех конфессий, состоялось пешее богомолье к месту катастрофы.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ призвал всех почтить погибших в молитве и скорби.

«Мы сегодня должны вспомнить всех тех, кто погиб невинно. Это большая беда для многих семей, для всей общины нашего города. Всем спасибо, кто в этот день приходит в эту часовню и молится за души невинно убиенних. Мы должны молиться и просить прощения за эту большую трагедию, которая произошла 9 лет назад, молиться, чтобы такой беды никогда больше не было», - сказал мэр.

Городской председатель также сообщил, что судьба часовни в Скнилове, которую должны были перенести в связи с реконструкцией аэропорта к Евро-2012, еще не решена.

«И церковь, и организационный комитет должны иметь общую позицию, а власть поддержит. Нужно решить с технической точки зрения этот вопрос. Это должна быть память на последующие десятилетия и века, мы не должны забыть об этом дне никогда. Это самая большая трагедия в истории города Львова», - сказал А.САДОВЫЙ.

К месту катастрофы, даже после завершения панихиды, продолжают приходить львовяне с цветами, чтобы почтить память своих земляков, которые стали жертвами страшной трагедии.

Львовский городской совет обратился ко всем львовянам с просьбой воздержаться сегодня от громких празднований.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года во время авиашоу на Скниловском аэродроме Львова потерпел катастрофу самолет Су-27. В авиакатастрофе погибли 77 человек, из которых 28 дети. Пострадали около 250 человек.