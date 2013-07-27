Украинский флот начинает праздновать свой день

В Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины начинаются основные мероприятия, посвященные Дню флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, накануне профессионального праздника моряков, в Севастополе и других местах базирования флота состоится ряд торжеств. Так, в Севастопольском гарнизоне состоится возложение цветов к памятнику гетману Сагайдачному, торжественное собрание и праздничный концерт по случаю Дня флота Украины, посещение шефскими делегациями подшефных кораблей и воинских частей. Как планируется, в мероприятиях также примут участие руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, представители руководства города, бывшие командующие национального флота.

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28 июля традиционно наиболее зрелищные и масштабные мероприятия, с демонстрацией боевых возможностей флота планируется провести в Севастопольской бухте, совместно с Черноморским флотом Российской Федерации, личный состав которого будет праздновать День Военно-морского флота России.

Как рассказал УНИАН руководитель пресс-службы командования украинских ВМС капитан 1 ранга Олег Чубук, самым главным действом праздника станут парад кораблей, исполнение эпизодов военно-спортивного праздника и эпизодов, связанных с демонстрацией отдельных элементов боевой подготовки сил флотов. По его информации, украинские ВМС во время проведения парада и военно-спортивного праздника будут представлять более 20 кораблей, катеров и судов, 10 единиц вооружения и военной техники, 5 шлюпок Ял-6. Кроме того, в параде кораблей будут участвовать спасательное судно от Севастопольского морского торгового порта и корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины. Парад кораблей будут принимать командующий ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко.

Во второй половине дня 28 июля севастопольцев и гостей города на причале морского вокзала ожидает показ образцов вооружения и военной техники.

Спикер украинского флота добавил, что согласно решению командующего ВМС ВСУ, и в соответствии с достигнутыми договоренностями с руководством местных и государственных органов власти, более масштабно, с большим, чем в предыдущие годы насыщением яркими праздничными мероприятиями, будет отмечаться День флота Украины в гарнизонах приморских городов и поселков. В частности, в Очаковском гарнизоне проведут водно-спортивный праздник, а в Донузлавском гарнизоне откроют «Музей якорей», обновленную экспозицию образцов вооружения, проведут на водной акватории поселка городского типа Новоозерное «Праздник Нептуна» с традиционными «33 богатырями», фонтанами на воде и тому подобное.

Вчера, 26 июля, в Севастопольской бухте состоялась генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня флота Украины и Дня ВМФ РФ. Украинские военные моряки по приглашению российских коллег приняли участие в торжественном собрании ко Дню ВМФ РФ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Севастополе в праздновании Дня флота Украины и Дня ВМФ РФ ожидается участие президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина.

Согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года №1209/2011, украинские военные моряки свой профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье июля, в День флота Украины.