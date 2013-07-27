Два офицера милиции крышевали наркоторговца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. прокурора Днепропетровской области Олег Пахниц.

По его словам, их поймали с поличным при получении взятки от наркоторговца.

Пахниц рассказал, что за офицерами милиции в звании капитана и старшего лейтенанта была установлена слежка со стороны правоохранителей с начала июля после того, как в службу внутренней безопасности МВД в Днепропетровской области поступило заявление от гражданина о покрывательстве за взятки наркоторговца.

Прокурор уточнил, что установлено, что за два последних месяца милиционеры получали еженедельно от наркоторговца в среднем по 1 тыс. грн. Общая сумма взятки за этот период составляет 10 тыс. грн. В то же время сейчас следствие устанавливает общий период, на протяжении которого милиционеры покрывали торговца наркотиками, и суммы полученных средств от него.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. В отношении их открыто уголовное производство по части 3 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением работником правоохранительных органов), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Присутствующий на брифинге начальник МВД в Днепропетровской области Виктор Бабенко сообщил журналистам, что с начала этого года за разного рода правонарушения из органов милиции уволено 53 сотрудника.

“И в этом случае с задержанными милиционерами никто никого покрывать не будет”, - заявил Бабенко.

Вместе с тем участники брифинга отказались назвать место работы задержанных милиционеров, отметив, что это город Днепропетровской области без районного деления.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о городе Марганец.