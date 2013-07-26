В воскресенье на Донбассе будут звонить во все колокола

В воскресенье, 28 июля, в честь 1025-й годовщины Крещения Руси и памяти равноапостольного великого князя Владимира, в Донецкой области состоится необычная колокольная акция «Слава Тебе, Боже!». Об этом сообщает газета «Сегодня».

Как рассказал изданию пресс-секретарь Донецкой епархии протоиерей Георгий Гуляев, каждая община, где есть колокола, с 12 часов дня в течение 15 минут будет непрерывно звонить в них, благовествуя о празднике.

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«В акции будут принимать участие все 730 храмов Донецкой области. С учетом того, что не во всех храмах есть колокольни, можно сказать, что в благовесте будут участвовать 600 колоколов, в том числе 54 колокола Святогорской лавры, — рассказал Георгий Гуляев. — Также любой дончанин, желающий участвовать в акции, сможет ударить в прорезной колокол в Центре славянской культуры, а также в Бохумский колокол возле здания Донецкого горсовета.