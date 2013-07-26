ЕС надеется на отказ Украины от утилизационного сбора

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

“ Если Украина также введет такой сбор, это решение будет иметь очень серьезное влияние на наши двусторонние экономические отношения. Поэтому ЕС выразил надежду и ожидания, что Украина сделает все возможное для избежания вступления в силу этого закона”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили с 1 сентября 2012 года.

В ответ, 4 июля 2013 года, Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей. 24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

25 июля Украина заявила о намерении присоединиться к консультациям, которые инициировал ЕС.