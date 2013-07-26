В Одессе на стоянке облили кислотой 12 автомобилей

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, утром поступило сообщение о том, что в Суворовском районе, на стоянке, расположенной на пересечении проспекта Добровольского и улицы Махачкалинской, неизвестный облил машины «едкой жидкостью, вероятно, кислотой».

Начато уголовное производство по ст. 194 (Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Устанавливается личность злоумышленника.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе по улице Колонтаевской 25 июля загорелись сразу три рядом стоящих автомобиля: Mazda, Chevrolet Aveo и Toyota Highlander. Причина пожара устанавливается.