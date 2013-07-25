В Кабмине обещают защитить отечественных производителей автомобилей

Таким образом, присоединение Украины к консультациям, инициированным Европейским Союзом в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно действия утилизационного сбора на автомобили в Российской Федерации, обусловлено негативным влиянием данных мер РФ на объемы производства автомобилей в Украине.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, передает РБК-Украина.

«За пять месяцев этого года производство автомобилей: легковых, грузовых и автобусов – сократилось у нас от 61 до 43%. Это, конечно, было связано с введением в России утилизационного сбора. И поэтому мы, как страна, которая соблюдает правила ВТО, и при этом всеми имеющимися законными способами защищаем интересы наших товаропроизводителей, мы, конечно же, заинтересованы, чтобы этот вопрос был как можно скорее разрешен», – сказал Прасолов.

При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована развивать торговлю со всеми странами и, в частности, странами СНГ, при этом устранение барьеров в торговле, является важным элементом активизации экономического сотрудничества.

«Мы очень тесно работаем с исполнительными органами СНГ, которые помогают нам в работе, чтобы как можно меньше было барьеров, и чтобы реально зона свободной торговли, которая существует с СНГ, работала на 100%», – отметил Прасолов.

Напомним, 9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.