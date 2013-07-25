В Украине увеличились объемы розничной торговли

Торговля – перспективное, инвестиционно привлекательное и эффективное звено экономики Украины. А ее развитие всегда было одной из главных движущих сил экономики и объективным показателем реального благосостояния граждан. С начала года общий объем оборота розничной торговли увеличился на 11,6% против соответствующего периода предыдущего года и достиг 324 млрд грн.

Об этом шла речь 25 июля во время торжеств по случаю Дня работников торговли, сообщает РБК-Украина.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов напомнил присутствующим о существенном вкладе сферы торговли в формирование сводного бюджета Украины. Например, только с начала этого года от субъектов хозяйствования, занимающихся торговой деятельностью, в бюджеты всех уровней поступило 19,8 млрд грн. Поэтому развитие сферы торговли входит в основные приоритеты работы правительства.

«Из года в год отрасль постоянно наращивает объемы товарооборота, использует в работе прогрессивные технологии, удовлетворяет потребности населения в качественных товарах, приближая стандарты работы к международным. Профессионализм, преданность работников избранному делу, знания, опыт и энергия являются весомым вкладом в развитие общества и рост экономического благополучия государства. Пусть ваши усилия и в дальнейшем будут направлены на обеспечение высоких темпов развития торговой сети, совершенствование ее инфраструктуры, на поддержку отечественного товаропроизводителя, улучшение качества сервиса», – говорилось в приветствии первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, которое зачитал Игорь Прасолов.

По словам министра, сейчас перед властью стоят задачи по дальнейшему развитию сферы торговли. Это касается, прежде всего, внедрения единых стандартов и правил организации и осуществления торговой деятельности, соответствующих лучшим мировым стандартам; модернизации и расширения торговой инфраструктуры, внедрения в торговую деятельность современных логистических технологий, технологий фасовки и хранения товаров (что позволит снизить уровень материальных потерь на пути поставки товаров от производителя до конечного потребителя), обеспечения качества и безопасности товаров, предлагаемых на внутреннем и внешнем рынке.