В Украине будет создана метрологическая инспекция

Инспекторы по метрологическому надзору будут осуществлять возложенные на них функции во всех регионах Украины. Соответствующий законопроект «О метрологии и метрологической деятельности» принят накануне на заседании Кабмина.

В новой редакции четко разграничены административные и хозяйственные услуги, которые сейчас предоставляются центрами стандартизации, метрологии и сертификации. С вступлением в силу нового документа, за Центрами стандартизации, метрологии и сертификации останется поверка средств измерительной техники, а административные функции, т.е. выдача свидетельств, позволяющих проводить поверку средств измерительной техники) передаются центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере метрологии и метрологической деятельности.

Также, согласно новому документу, предприниматели, занимающиеся метрологической деятельностью, не обязаны подавать информацию, связанную с производством, ремонтом, продажей, прокатом средств измерительной техники в Центры стандартизации, метрологии и сертификации.

«В целом новый документ будет способствовать созданию современной метрологической системы Украины и ее интеграции в мировое и европейское экономическое пространство. Реализация единой политики в сфере метрологии и метрологической деятельности будет способствовать защите граждан и национальной экономики от последствий недостоверных результатов измерений, приведет к экономии всех видов энергетических и материальных ресурсов,обеспечит рост качества и конкурентоспособности отечественной продукции», - сказал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Новая редакция закона «О метрологии и метрологической деятельности» разработана Минэкономразвития. Необходимость появления новой редакции закона обусловлена тем, что положения действующего закона не соответствуют европейским нормам и стандартам в области метрологии. Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января 2015 г., если, пройдет все процедуры в парламенте и будет подписан Президентом.