Завтра в Украине - от +12° до +32°

26 июля погода в Украине существенно не изменится: будет умеренно тепло, пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра ночью в южной и восточной части, днем в Украине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, на юге - 15-20°, на побережье Крыма - до 23°; днем - 22-27°, в южной части и на Закарпатье - местами 30-32°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 22-27°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - около 25°.

25 июля температура воды в Черном и Азовском море - 22-25°, в районе Алушты и Ялты - 19-20°, Одессы - 13°, в Днепре возле Киева - 20°.