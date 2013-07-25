Тимошенко не должна помешать евроинтеграции - польские эксперты

Такое мнение высказали польские политики и ученные в ходе конференции «Украина – ЕС: перспективы и надежды».

«Дело Юлии Тимошенко не может являться препятствием для ассоциации Украины с ЕС и её дальнейшего сотрудничества с Европой, также как оно не может быть использовано западными политиками в качестве повода для бойкотирования представителей украинской государственной власти», — заявил профессор Павел Бромски, ректор Варшавской Школы Международных Отношений. Его коллега, профессор Яцек Вилчур дополняет:«Европейские политики не должны выступать учителями в отношении к украинским коллегам и говорить им про решения в области внутренней политики».

Профессор Мирослав Пётровский, который также является депутатом Европейского парламента от Польши также убежден, что дело Тимошенко не должно стать тормозом на пути украинской евроинтеграции.

«С точки зрения польских интересов,важно, чтобы сотрудничество Украины с ЕС как можно скорее активизировалось. Это более важно, чем полное соблюдение стандартов Европейской Комиссии. С точки зрения польских интересов не является приоритетом освобождение Юлии Тимошенко,которая, кстати, на самом деле подписала очень неблагоприятный газовый контракт с Россией, и прошлое которой не совсем ясно», — сказал евродепутат Пётровский.