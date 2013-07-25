Миндоходов объяснило, чем займутся "налоговые разведчики"

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов, комментируя появление в СМИ информации о создании при министерстве института «налоговой разведки».

Согласно сообщению, таможенно-налоговые атташе будут оказывать поддержку представителям украинского бизнеса за границей и помогать потенциальным инвесторам в разъяснении всех аспектов украинского налогово-таможенного законодательства.

По данным пресс-службы, должности планируется ввести в состав зарубежных дипломатических учреждений Украины в странах, с которыми налажены развитые торгово-экономические отношения. В их числе Россия, США, Великобритания, Польша, Бельгия и другие.

Претендентами на должность таможенно-налоговых атташе будут работники Миндоходов. Для налаживания связи с иностранными партнерами чиновники, занимающие эту должность, должны будут поддерживать контакты с представителями налоговых и таможенных служб страны, в которой они находятся, сказано в сообщении.