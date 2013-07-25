Шахтерам отдали 10-миллионный долг

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, при вмешательстве прокуратуры Буденовского района г.Донецка в конце июня было восстановлено право на своевременное получение заработной платы 5 тысячам рабочих шахтоуправления «Донбасс».

В сообщении отмечается, что прокуратурой Буденовского района г.Донецка было организовано проведение проверки на шахтоуправлении «Донбасс» и в ходе проверки установлено, что на шахтах «Щегловская-Глубокая» и «Коммунарская», которые принадлежат указанному предприятию, в течение трех месяцев рабочие не получали заработную плату. Общая сумма долга составила свыше 10 миллионов гривен.

По результатам проверки прокуратурой района задолженность перед рабочими была возмещена в полном объеме, сообщил прокурор Буденовского района.