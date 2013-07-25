Львовянин осужден за сообщение о покушении на Януковича

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова, суд 23 июля признал упомянутого мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 лет, в то же время по ст. 75 УК Украины назначен 1 год испытательного срока.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в управление СБУ во Львовской области поступила информация о том, что человек, представившийся «майором» МВД Украины сообщил, что группой лиц во Львове якобы готовится террористический акт против Президента Украины. Однако аноним не указал где именно „группа лиц из Львова” будто-то готовит покушение на Президента.

11 июня сотрудники управления СБУ во Львовской области установили личность анонима и задержали его. Им оказался 33-летний житель Львова, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Правонарушитель объяснил, что совершил анонимный телефонный звонок с целью проверить эффективность работы правоохранительных органов. Реальных намерений и возможностей для реализации противоправных действий он не имел, а действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.