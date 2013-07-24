Поезда на Крым уходят полупустыми

Согласно сообщению пресс-службы, на 29, 30 июля "Укрзализныця" назначила дополнительные пять вагонов в составе поезда №231/232 Киев-Симферополь, а также на 24, 25 июля включила в состав поезда №129/130 Гродно-Симферополь один дополнительный вагон.

По информации пресс-службы, с начала июня по 24 июля "Укрзализныця" предложила пассажирам более 2,2 млн мест, что на 75,1 тыс. мест больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем отмечается, что заполняемость поездов в крымском направлении не превышает 56%.

В частности, на 26 августа в направлении из АР Крым на поезда осталось 10,3 тыс. свободных мест, на 27 августа - 15,2 тыс., на 28 августа - 13,9 тыс., на 29 августа - 15,2 тыс., на 30 августа 14,2 тыс., на 31 августа - 17,9 тыс. свободных мест.

Как сообщал УНИАН, на «пиковые» даты (22, 24, 26 и 28 августа) в состав поезда №129/130 Гродно-Симферополь дополнительно включены 5 вагонов.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

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«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.

При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.