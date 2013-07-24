Украина за полгода произвела более 10 миллиардов яиц

При этом, благодаря конкурентной цене и качеству, спрос на украинские яйца в мире растет, сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Тенденция к росту производства яиц в Украине наблюдается уже не первый год. Поэтому, мы можем как обеспечивать растущий спрос внутри страны, так и наращивать экспорт. У нас есть уже налаженные связи для поставки яиц почти в 20 стран мира», - сказал он.

«Рост производства произошел как на предприятиях, так и в селянских хозяйствах, что немаловажно. Это свидетельствует, что животноводством выгодно заниматься единоличникам. И государство пытается всячески этому способствовать», - подчеркнул Присяжнюк.

По словам министра, предприятия нарастили производство на 5,2%, а хозяйства населения - на 2,4%.