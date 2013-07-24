Завтра в Украине - от 5° до 30°

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в северных областях, днем - в Украине - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26° (в Карпатах ночью - 5-10°, днем - 12-17°); в южной части и в Закарпатье ночью - 14-19°, на побережье Крыма - до 22°, днем - 25-30°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 23-25°.

24 июля температура воды в Черном и Азовском море - 20-25° (в районе Одессы - 14°), в Днепре возле Киева - 20°.