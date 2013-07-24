Украина может стать крупнейшим производителем ГМ продукции в Европе

Это, в свою очередь, позволит значительно нарастить объемы экспорта агропродукции, в первую очередь, кукурузы. Такое мнение содержится в квартальном экономическом прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast на III квартал 2013 года, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG.

В документе отмечается, что на сегодняшний день лишь пять европейских стран – Испания, Чехия, Словакия, Румыния, Португалия – выращивают ГМ растения. В 2012 году объем площадей под данный посадочный материал увеличился на 11%. При этом, львиная доля посевов приходится на Испанию, там же и происходит наиболее существенный рост за счет увеличения посевов ГМ кукурузы.

Авторы квартального прогноза полагают, что в ЕС будет продолжаться политика сдерживания наращивания площадей под ГМ посадочный материал. В то же время сохранится тренд активного распространения ГМ производства за счет развивающихся стран.

«В данном контексте рынок Украины является крайне интересным для ключевых производителей ГМ продукции. Фактически неограниченные возможности по лоббированию, отсутствие надлежащего государственного контроля, климатические условия и активное развитие агрорынка открывает значительные перспективы для производства ГМО», - говорится в документе. Аналитики прогнозируют активизацию лоббистских усилий на уровне исполнительной и законодательной власти по созданию условий максимального благоприятствования для полномасштабного развития индустрии производства ГМ продукции в Украине.