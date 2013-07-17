В Украине вырос урожай фруктов и ягод

А это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«В этом году в Украине может быть собрано на 50 тыс. тонн плодов и ягод больше, чем планировалось. Это станет возможным, благодаря государственной поддержке, которая способствует наращиванию урожаев плодово-ягодной продукции», – сказал Присяжнюк.

Так, по состоянию на 15 июля в Украине собрали более 12 тыс. тонн косточковых, что на 27% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Также положительную тенденцию демонстрирует и производство ягод – их собрали более 7 тыс. тонн, что на 28% больше, чем в 2012 г. Начался сбор семечковых культур – яблок и груш.

По словам Присяжнюка, в этом году виноградари и садоводы смогли заложить лишь 220 га новых виноградников и 228 га плодово-ягодных насаждений. Чтобы увеличить объемы закладки новых садов и ягодников, государству необходимо продолжить поддержку отрасли, над чем сегодня работает министерство.