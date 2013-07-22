«Врадиевское изнасилование»: Экспертиза подтвердила причастность всех подозреваемых

Результаты экспертиз по делу Ирины Крашковой, изнасилованной и избитой 27 июня в поселке Врадиевка Николаевской области, подтвердили причастность к совершению преступления всех троих подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня, 22 июля, на пресс-конференции сообщил прокурор Николаевской области Андрей Курысь.

"Я могу сказать, что следователями получено достаточное количество данных, которые подтверждают причастность всех троих подозреваемых, - отметил прокурор. - Я считаю, что полученные доказательства действительно существенны, и бесспорно доказывают причастность этих лиц к преступлению к совершению преступления против Ирины Крашковой».

Курысь уточнил, что на сегодняшний день проводится еще около десяти экспертиз, которые должны быть закончены в ближайшее время. После этого следователи вместе с процессуальными руководителями уже на нынешней неделе должны определиться с правильной квалификацией деяний подозреваемых, которая должна быть определена до передачи дела в суд. Главной задачей при этом, подчеркнул прокурор, является скорейшая передача дела в суд.

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По поводу требования защитников потерпевшей о переквалификации преступления в «законченное покушение на умышленное убийство» Курысь сказал, что «с первого дня, когда было совершено это преступление, этот вопрос актуален".

Однако, по словам прокурора, "вопрос о правильной квалификации деяний подозреваемых должен решаться на основании всех материалов, которые будут собраны в ходе следствия».

Курысь также сообщил, что у подозреваемых четыре защитника, у Крашковой — три.

«Они все, согласно требований нового Уголовно-процессуального кодекса, имеют право и могут знакомиться с материалами уголовного производства. Оно состоит из не одного тома. Сколько будет длиться это ознакомление, прогнозировать пока что сложно. Но могу вас заверить в том, что ни злоупотреблять правами, ни затягивать с ознакомлением с материалами уголовного дела мы не позволим. Для этого у нас есть все рычаги влияния, которые прописаны в УПК», - сказал прокурор области.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю Ирина Крашкова, жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка. Своими насильниками она назвала двоих офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Евгения Дрыжака, а также таксиста Сергея Рябиненко.

Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов жителей Врадиевки, которые разгромили Врадиевский райотдел милиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

Адвокаты Руслан Радецкий и Евгений Стельмах обратились с ходатайством и предложили переквалифицировать действия «врадиевских насильников» в «законченное покушение на умышленное убийство».