Украинцы дают своим детям имена Тамерлан и Богиня-Надежда

16:23, 23 июля 2013
Общество
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Украинцы в июне давали детям имена Светозар, Елисей, Тамерлан, Роксолана, Джульетта и Квитослава

Украинцы иногда называют детей странными именами. Фото: Керч FM

В июне нынешнего года в Украине отделениями регистрации актов гражданского состояния зарегистрировано 36 тыс. 962 акта о рождении и 1 тысячи 518 актов об изменении имени.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной регистрационной службе Украины.

В сообщении отмечается, что в июне самыми популярными среди мужских имен были Артём, Андрей, Богдан, Дмитрий, Денис, Иван, Максим. Девочек чаще всего называли именами Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Полина, София.

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Вместе с тем иногда детей называли редкими именами. Так, мальчиков называли именами Тигран, Светозар, Елисей, Князь, Рамазан, Тамерлан, Султан, Ион, Дарий, Феруз, девочкам давали имена Божена, Злата, Латифа, Роксолана, Богиня-Надежда, Джульетта, Княгиня, Мальвина, Нарциза, Офелия, Квитослава.

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