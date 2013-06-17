За месяц украинцев стало на 17 тысяч меньше

Численность населения Украины в апреле сократилась на 17.7 тыс. человек (0,04%) и на 1 мая составила 45 млн 495 тыс. 252 человека, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом сокращение численности население в мае 2013 года относительно мая 2012 года составило 78,3 тыс. человек (0,17%). Коэффициент рождаемости составил 10,5 на тысячу жителей, смертности - 15,4 на тысячу жителей. При этом количество городских жителей составило 31 млн 350 тыс. 329 человек, сельских – 14 млн 144 тыс. 923 человек.

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Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 апреля текущего года составила 45 млн 512 тыс. 989 человек, что на 16,4 тыс. человек (0,03%) меньше показателя на 1 марта 2013 года (45 млн 529 тыс. 408 человек) и на 76,1 тыс. человек (0,16%) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля 2012 года (45 млн 589 тыс. 171 человек).