МИД: Украинцев среди пострадавших в результате землетрясений в Китае нет
14:51, 23 июля 2013Общество
463 0
Украинцев среди пострадавших в результате землетрясений в Китае 22 июля нет.
МИД Украины уверяет, что украинцы а Китае не пострадали
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
По теме: Землетрясение в Китае: погибших уже 89, раненых - 800
Он отметил, что количество погибших по состоянию на 22 июля составляло 56 человек, 392 - ранены и 14 считаются пропавшими без вести.
“По информации посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет”, - сказал Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, в результате двух землетрясений, которые произошли в Китае 22 июля, погибли около 90 человек, более 800 человек получили ранения. Стихия разрушила свыше 9 тысяч домов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter