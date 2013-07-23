МИД: Украинцев среди пострадавших в результате землетрясений в Китае нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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Он отметил, что количество погибших по состоянию на 22 июля составляло 56 человек, 392 - ранены и 14 считаются пропавшими без вести.

“По информации посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, в результате двух землетрясений, которые произошли в Китае 22 июля, погибли около 90 человек, более 800 человек получили ранения. Стихия разрушила свыше 9 тысяч домов.