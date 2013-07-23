Землетрясение в Китае: погибших уже 89, раненых - 800

Спасательные работы продолжаются.

Землетрясения зафиксировали в северо-западной провинции Ганьсу в Китае утром в понедельник. Больше всего жертв - в городе Динси. Государственные СМИ сообщают, что более 800 человек получили ранения.

К спасательной операции привлечены два вертолета и около трех тысяч солдат. Первое землетрясение магнитудой 5,98 произошло близ города Динси. Толчки происходили на глубине 9,8 километров, сообщают в Геологической службе США. Обозреватели объясняют, что чем ближе к поверхности происходят толчки, тем более разрушительным может быть землетрясение. Буквально через час в том же районе произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,6.

По словам местных властей, стихия разрушила более 9000 домов. Спасатели ищут пострадавших под завалами, что осложняется оползнями, вызванными землетрясением. Государственное информагентство Синьхуа говорит, что шансы найти кого-то живого под слоем пещаного ила очень низкие.

По состоянию на 18:00 понедельника (12:00 понедельника по Киеву), жители региона ощутили 422 подземных толчка. Один из сотрудников фабрики в уезде Мин заявил информагентству AFP, что почувствовал "сильную тряску" и "сразу выбежал во двор". "Наша фабрика занимает всего один этаж. Когда я вышел во двор, я увидел, что 18-этажное здание, самое высокое в уезде, невероятно трясется, особенно 18-й этаж", - рассказал он.

Один из местных врачей сообщил Reuters, что во время обвала домов многие получили ранения. Правительство Динси написал в своем микроблоге в Twitter, что убытки составили 32 миллиона долларов.

И лидер КНР Си Цзиньпин, и глава правительства Ли Кэцян отметили важность качественной спасательной операции в провинции.

BBC Украина