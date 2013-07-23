В Украине введут сбор на устройства с Wi-Fi - СМИ

Сейчас устройства с модулем Wi-Fi можно ввозить без получения разрешения этого ведомства. Однако в скором времени такой документ понадобится, если в страну ввозится партия из более чем четырех устройств.

Разрешения будут платными и составят 10 грн с каждого устройства (которые, конечно, будут переложены на покупателей). Причем платить придется не только официальным импортерам, но и рядовым украинцам, покупающим технику в зарубежных интернет-магазинах, передает LB.ua ссылаясь на газету Капитал.

В частности, доплатить придется при ввозе планшетов, компьютеров, беспроводных клавиатур и мышек, 3D-очков, принтеров, веб-камер, мониторов и прочей бытовой техники с Wi-Fi.

Введение платы объясняют тем, что из-за массового распространения такой техники диапазон Wi-Fi оказался сильно "замусорен" радиосигналами. Это, в частности, мешает интернет-провайдерам качественно предоставлять услуги беспроводного интернет-доступа. Больше всего помех создают домашние роутеры. Процесс введения дополнительной платы при импорте Wi-Fi устройств может занять три месяца.