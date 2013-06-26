Эксперты одобрили введение всеобщего декларирования доходов

Такое мнение высказал бывший правительственный секретарь, экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий, сообщает РБК-Украина.

«Во всех более-менее цивилизованных странах эта система уже работает десятки лет. В этом плане мы не должны оставаться налоговыми изгоями, а также ввести ее в Украине. Конечно, это нужно делать поступательно, но в целом инициатива правильная», – отметил Лисицкий.

Эксперт отмечает, что в том числе из-за отсутствия этой нормы в налоговом законодательстве в Украине доля налогов в ВВП страны крайне низкая.

«Бизнес у нас малоэффективен, из-за этого часто пытается уйти от налогового бремени. В сухом остатке мы и имеем тот факт, что доля налогов в ВВП страны такая низкая. Поэтому логично было бы ввести мягкий переход на всеобщее декларирование доходов гражданами, чтобы они привыкли к новации и постепенно приучались к налоговой культуре и дисциплине», – добавил Лисицкий.

В свою очередь исполнительный директор «CASE Украина» Дмитрий Боярчук подчеркивает, что всеобщее декларирование доходов выгодно самим украинцам.

«Украинцы будут самостоятельно платить налоги, заполнять налоговые декларации, а за этим следует понимание, сколько ты заплатил налогов. То есть, когда человек услышит, что где-то неэффективно потратили бюджетные деньги, его, как и на Западе, возмутит этот факт. И он будет предъявлять претензии как налогоплательщик. Постепенно мы будем приходить к культуре налогоплательщиков», – добавил он.

Эксперт констатирует, что инициатива будет реализована только в том случае, если процедура декларирования будет максимально проста, а также исключит непосредственное общение с налоговыми органами.

Напомним, в ближайшие три месяца Министерство доходов и сборов вынесет на обсуждение законопроект об обязательном всеобщем декларировании доходов граждан. Глава ведомства Александр Клименко, объявляя о таких намерениях, подчеркнул, что принятие такого закона позволит правительству снизить ставку единого социального взноса.

По приблизительным подсчетам, инициатива по внедрению всеобщего декларирования коснется около 30 млн украинцев.