СМИ: В Умани напали на лагерь хасидов - украли сейф с деньгами

Неизвестные напали на строящийся в Умани Черкасской области палаточный лагерь хасидов и, жестоко избив охранника лагеря, украли из административного здания сейф с 50 тысячами долларов. Об этом пишет газета “Сегодня”.

В материале сказано, что в Умани идет подготовка к еврейскому новому году — Рош-ха-Шана (празднуется 4—6 сентября).

Вице-президент международного благотворительного фонда им. Ребе Нахмана из Брацлава Шимон Бускила сказал газете: «Мы очень разочарованы этим инцидентом. Самое обидное, что ограбили бедных людей: эти деньги должны были пойти на содержание тех паломников, у которых не хватает денег на квартиры или дома. За них должны были достроить лагерь, закупать еду. Но паломники все равно приедут, ведь это их святыня».

Глава пресс-службы МВД Черкасской области Наталья Таран сказала: «Мы понимаем, что это событие международного уровня. И от того, как будет обеспечен порядок, зависит имидж нашего государства». По ее словам, на охрану порядка во время празднования отправят 400 милиционеров: консультировать их будут несколько израильских коллег. В милиции сказали газете, что преступников ищут.