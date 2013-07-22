В Харькове ночью горела 5-этажка
08:42, 22 июля 2013Общество
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В Харькове ночью произошел пожар в 5-этажке, эвакуировано 11 жителей.
Пожарные спасли 11 жителей / Фото : stihi.ru
Сегодня в 00.05 в Харькове в квартире на первом этаже пятиэтажного дома возник пожар на площади 40 кв. м.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 3.15 пожар был ликвидирован.
В ходе тушения пожара спасатели с помощью выдвижных лестниц и автолестницы спасли 11 жителей (в том числе трех детей) квартир на верхних этажах. Жертв и пострадавших нет.
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Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
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