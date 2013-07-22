В Харькове ночью горела 5-этажка

Сегодня в 00.05 в Харькове в квартире на первом этаже пятиэтажного дома возник пожар на площади 40 кв. м.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 3.15 пожар был ликвидирован.

В ходе тушения пожара спасатели с помощью выдвижных лестниц и автолестницы спасли 11 жителей (в том числе трех детей) квартир на верхних этажах. Жертв и пострадавших нет.

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Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.