В Харькове сгорело 4-этажное строение Минобороны (видео)
13:31, 13 июля 2013Общество
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В Харькове сгорело 4-этажное здание, принадлежащее Министерству обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в здании по ул. Володарского, 46, возник 13 июля в 1 час ночи.
В результате пожара огнем повреждены крыша и четыре этажа общей площадью 3 тыс. 500 кв. м.
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В 03.36 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В сообщении также отмечается, что это 4-этажное здание не эксплуатируется.
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