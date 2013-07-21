Адвокаты предлагают переквалифицировать действия «врадиевских насильников»

Адвокаты Радецкий Р.С. и Стельмах Е. А., представляющие интересы Ирины Крашковой, сообщают, что распространенная в СМИ информация, что якобы Ирина Крашкова отказывается давать какие-либо показания или объяснения является неправдивой.

Об этом УНИАн сообщили в адвокатском объединении Intel-Pravis.

Прокуратурой Николаевской области проводятся такие следственные действия, как опрос подозреваемых и потерпевших, перекрестный допрос. Ирина Крашкова дает показания, которые соответствуют ее первичным показаниям.

По теме: Парубий: таксист подтверждает участие двух врадиевских милиционеров в изнасиловании

Один из подозреваемых активно содействует органам следствия и дает показания, совпадающие с показаниями Ирины Крашковой.

Однако, адвокаты выражают беспокойство по поводу квалификации уголовного преступления. Они на основании показаний, которые предоставляет потерпевшая Ирина Крашкова и один из подозреваемых считают, что совершенное лицами преступление требует квалификации как покушение на умышленное убийство.

В то время, как Прокуратура Николаевской области квалифицирует действия подозреваемых, как разбойное нападение с причинением тяжких телесных повреждений и изнасилование. Учитывая эти обстоятельства, адвокаты Ирины Крашковой подали в Николаевскую областную прокуратуру соответствующие процессуальные документы, в которых обращают внимание на необходимость изменения квалификации действий подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение). 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о "врадиевских насильниках".