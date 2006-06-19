"Газпром" больше не намерен дотировать страны СНГ и хочет строить отношения с ними, исходя из принципа равной прибыльности поставок.

Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр РЯЗАНОВ, передает ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что цена поставок газа для этих стран должна рассчитываться по формуле: цена на границе с Германией минус транспортные издержки.

По словам А.РЯЗАНОВА, такой принцип будет применен в отношениях с Беларусью, Украиной, Молдовой и другими странами СНГ.

"Газпром" уже направил белорусским партнерам проект контракта поставок газа в Беларусь в будущем году по цене 200 долларов за тысячу кубометров.

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