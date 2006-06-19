«Газпром» больше не намерен дотировать страны СНГ
17:47, 19 июня 2006Общество
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Об этом заявил заместитель председателя правления компании
"Газпром" больше не намерен дотировать страны СНГ и хочет строить отношения с ними, исходя из принципа равной прибыльности поставок.
Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр РЯЗАНОВ, передает ИТАР-ТАСС.
Он отметил, что цена поставок газа для этих стран должна рассчитываться по формуле: цена на границе с Германией минус транспортные издержки.
По словам А.РЯЗАНОВА, такой принцип будет применен в отношениях с Беларусью, Украиной, Молдовой и другими странами СНГ.
"Газпром" уже направил белорусским партнерам проект контракта поставок газа в Беларусь в будущем году по цене 200 долларов за тысячу кубометров.
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