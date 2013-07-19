Премьер Литвы назвал вероятную дату перехода на евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.

По словам премьер-министра, сейчас прибалтийская страна выполняет все маастрихтские критерии. Буткявичюс подчеркнул, что Литве удалось обуздать инфляцию (в республике отмечаетсяа дефляция на протяжении двух месяцев). Кроме того, в бюджете следующего года будет «соблюдаться финансовая дисциплина».

На тему: Саммит лидеров стран ЕС одобрил присоединение Латвии к зоне евро

Согласно маастрихтским критериям, дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг — 60%. Согласно бюджету-2013, дефицит Литвы составит 0,6% ВВП. Объем государственного долга на конец 2012 года установился на уровне в 41,2% ВВП, что меньше, чем в подавляющем большинстве стран ЕС.

Справка УНИАН. Из прибалтийских государств в еврозону первой вступила Эстония в 2011 году. В июле 2013 года вхождение в валютный союз ратифицировал и Сейм Латвии, которая начнет менять латы на евро с 1 января. Литва в случае успеха своей заявки станет 19-м членом еврозоны.