Одноместный самолет врезался в линию электропередач на Житомирщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла сегодня утром на поле вблизи с. Половецкое Бердичевского района. Самолет Z-37 осуществлял перелет с тренировочной целью.

По предварительным данным, пилот потерял ориентацию в пространстве и допустил столкновение самолета с воздушной линией электропередач.

Пилот получил множественные ссадины лица и ушиб правой ноги, говорится в сообщении.

В результате аварии поврежден двигатель.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, пилот самолета, 51-летний житель поселка Озерное Житомирского района, осуществлял тренировочный полет из города Житомир в город Бердичев. По его словам, из-за сияния солнца он потерял ориентацию в пространстве, и не заметил высоковольтную воздушную линию электропередач 35 кВ. Зацепившись за ЛЭП, самолет совершил капотирование. От удара о землю воздушное судно потеряло двигатель, и на шасси опрокинулось назад.

Свидетелем данного чрезвычайного происшествия стал один из жителей Бердичевского района, который объезжал свое кукурузное поле на велосипеде. Мужчина вытащил пилота из разбитого самолета и вызвал медиков и спасателей. Скорая помощь доставила пострадавшего в Бердичевскую районную больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

Электроснабжение района переведено на резервные линии питания, Бердичевскими РЭС проводятся восстановительные работы.

На месте происшествия работает оперативная группа Бердичевского горрайонного отдела УГСЧС и следственно-оперативная группа Бердичевского РО УМВД.