На Буковине упал самодельный самолет: двое погибших

Вчера, 10 июля, в 20 час. 36 мин. Недалеко от пгт Лужаны Кицманского района Черновицкой области, на бывшем аэродроме, упало одномоторное, двухместное, самодельное летательное устройство.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины поз чрезвычайным ситуациям, в результате падения погибли два человека. Погибшие были членами авиационно-технического клуба «Крылья Буковины».

Причина падения – устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.