На Буковине упал самодельный самолет: двое погибших
08:51, 11 июля 2013Общество
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На Буковине в результате аварии самодельного одномоторного самолета погибли два члена авиационно-технического клуба.
Вчера, 10 июля, в 20 час. 36 мин. Недалеко от пгт Лужаны Кицманского района Черновицкой области, на бывшем аэродроме, упало одномоторное, двухместное, самодельное летательное устройство.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины поз чрезвычайным ситуациям, в результате падения погибли два человека. Погибшие были членами авиационно-технического клуба «Крылья Буковины».
Причина падения – устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
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