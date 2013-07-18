Роман Ландик заболел - суд перенесли

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел снова был вынужден отложить рассмотрение жалобы на приговор бывшему депутату Луганского горсовета Роману Ландику, условно осужденному за совершение хулиганских действий в отношении фотомодели Марии Коршуновой.

Как сообщили УНИАН в Высшем спецсуде, судебное заседание перенесено в связи с болезнью Ландика.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в очередной раз за последние несколько месяцев перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор Роману Ландику.

Во время предыдущих переносов рассмотрения дела адвокаты Ландика отмечали, что их подзащитный лично желает участвовать в рассмотрении жалобы.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын в то время народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика Роман Ландик избил Марию Коршунову.

7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Ландика экстрадировалии из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября в 2011 г. стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Ландика не выезжать за пределы места жительства без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Ландику.