Янукович поручил найти рыбаков, пропавших в Азовском море

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству обеспечить поиск граждан Украины, пропавших без вести 17 июля 2013 года в результате столкновения украинского маломерного судна с катером береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в северо-восточной части Азовского моря, в районе косы Должанская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Кабинет министров Украины должен принять комплексные меры для предотвращения подобных трагедий в будущем, а компетентные органы – провести всестороннее, полное и объективное расследование указанного происшествия.

Министерству иностранных дел Украины поручено оказать необходимую консульскую помощь гражданину Украины, который пострадал в результате столкновения, семьям погибших и пропавших без вести граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер береговой охраны Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом, два рыбака погибли. Один из членов экипажа спасен, поиск еще 2-х человек продолжается.

В частности, по данным Государственной пограничной службы Украины, «в районе косы Должанская во время преследования и маневрирования произошло столкновение пограничного катера Российской Федерации с украинским маломерным судном. В результате инцидента рыболовное судно перевернулось. По предварительной информации, один из членов экипажа спасен. Сегодня около 5.30 утра в ходе поисково-спасательных мероприятий были найдены тела двух утонувших рыбаков, поиск еще 2-х человек, находившихся на баркасе, продолжается.

Сегодня, 18 июля, в Министерство иностранных дел Украины был вызван Временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев. Во время встречи врио министра иностранных дел Украины Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, которые привели к трагическим последствиям, и вручил представителю российского Посольства ноту.

Украинская сторона требует проведения всестороннего и объективного расследования этого инцидента при участии украинских и российских компетентных органов, а также принятия мер с целью недопущения повторения подобных случаев в будущем, подчеркнули в МИД.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, в котором пострадали украинские граждане, а также заверила в том, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования этого инцидента, проинформировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона также заверила, что окажет всестороннее содействие лечению пострадавших, поиску пропавших без вести, а также репатриации тел погибших украинских граждан, говорится в сообщении.