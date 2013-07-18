В Донецке прошел митинг в поддержку милиции (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг, организованный Штабом Донецкого городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственных границ, пришли около 300 человек. Участники акции, в основном ветераны МВД, пришли с государственными флагами Украины и плакатами: «Ветераны МВД, защитим милицию!», «Ветераны МВД Украины, ждем вашей поддержки», «Долой провокаторов от «Свободы» и «Удара»!». Также многие держали в руках портреты погибших сотрудников милиции.

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Выступающие отмечали, что сегодня в Украине «идет травля сотрудников милиции, и это не правильно», потому что каждый гражданин, столкнувшись с беззаконием, «все равно за помощью бежит в милицию». В то же время, ветераны милиции подчеркнули, что пришли на сегодняшний митинг «не для того, чтобы поддержать нерадивых правоохранителей», а чтобы выразить готовность и оказать «гражданский контроль» над работниками внутренних органов.

Председатель правления Донецкой городской организации Ассоциация защиты сотрудников спецслужб Украины «Содружество» Владимир Сурков раскритиковал существующую сегодня кадровую политику в Министерстве внутренних дел Украины. «Сегодня мы наблюдаем полный провал в кадровой политике. Хотелось бы посмотреть в глаза бывшему министру внутренних дел Могилеву, который три года назад нам всем вещал с экранов телевидения и газет о том, как он в течение нескольких лет наведет порядок, приводил пример Грузии и все остальное…. Где сегодня Могилев? Где его политика? Нету ее! А он греется на солнышке в Крыму…», - заявил Сурков.

Многие выступающие выразили также протест против участия различных оппозиционных политических сил Украины «в разжигании у людей ненависти к милиции».

«Почему людей, которые сегодня выступают в защиту своих законных прав, вдруг возглавляют некие «свободовцы» и их приверженцы…», - посетовали митингующие и призвали не допустить, чтобы борьба за права и социальные гарантии имела политическую окраску. «Фашизм у нас не пройдет и мы этого не допустим», - заявили участники акции.

Митинг продолжался 15 минут. Затем, подписав резолюцию, под песни группы «Любэ», звучащие из колонок, ветераны разошлись по автобусам, которыми их привезли на акцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в Киеве начали бессрочный митинг жители Врадиевки Николаевской области, которые пришли пешком в столицу после событий в их поселке, когда милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу. Они требуют уволить Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

В ряде других городов Украины прошли митинги солидарности со врадиевцами.